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Жителям сгоревшего дома в поселке в Карелии нужна помощь

Новости. Общество
07:15, 18 Января 2021
фото: Оленка Архипова/vk.com/ollyarkh
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Пожар почти полностью уничтожил жилой дом в поселке Ильинский Олонецкого района, погорельцы нуждаются в помощи.

Напомним, пожар произошел 17 января в 01:05. Два пожарно-спасательных подразделения пытались спасти дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский, но не смогли – здание выгорело почти полностью.

В олонецком паблике "Чтобы лучше было жить" опубликовали пост с просьбой о помощи. Девушка, чей отец своими руками построил дом на берегу реки для всей семьи и в одну ночь потерял его, просит односельчан не проходить мимо их горя.

"Я никогда не думала, что такое может случиться с моей семьей, что фотографии обугленных комнат могут быть настолько близкими и ранящими. Но да, это происходит на самом деле. Самое важное сейчас - все живы! Моим родителям нужна помощь, помощь посильная. Сила 50 или 100 рублей со всего мира огромна. Буду благодарна каждому", - пишет девушка, выложившая в соцсетях фото пепелища.

Как оказать помощь погорельцам, можно узнать здесь.

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