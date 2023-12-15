Жителям центра Петрозаводска вернули тепло

Утром 18 декабря произошло повреждение на сетях.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в 14.15 было восстановлено теплоснабжение по ул. Антикайнена, д. 8, 7, 3, 3А, ул. Гоголя, д. 18, 22, 28, 30, 15 и по ул. Максима Горького, д. 11, 13Б, 15, 22.

Напомним, жители указанных домов претерпели неудобства в связи с повреждениями на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».