Жителям Университетского городка удалось спасти кусочек леса

Корреспондент "Столицы на Онего" побывала на одном из ночных дежурств и встретилась с жителями.

В коттеджном микрорайоне Петрозаводска – Университетском городке – ПетрГУ, получив в введение участок земли рядом с учебным корпусом, решил вырубить зеленые насаждения на вверенной территории и построить там легкоатлетический манеж. Жители Университетского городка, увидев технику, которая начала валить деревья, встали на защиту зеленой зоны, предупредив, что против строительства ничего не имеют, но сплошную рубку не одобряют. Работяги-вальщики в тонкости не вникали. Началось противостояние.

Подробности о том, как жителям Университетского городка все-таки удалось спасти лес от вырубки, читайте здесь.