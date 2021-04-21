Жителю города горняков в Карелии грозит 10 лет колонии за 100 граммов курительных смесей

Безработный из Костомукши обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши направил в суд уголовное дело по обвинению неработающего 28-летнего жителя города в незаконном хранении наркотического средства.

В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале нынешнего года обвиняемый был задержан полицейскими при выходе из дома в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. В доме молодого человека в результате обыска нашли 104 грамма синтетического наркотического средства – курительной смеси.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении преступления мужчина признал.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Карелии вырастил для себя в квартире марихуану и оказался на скамье подсудимых.