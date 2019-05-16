Жителю Карелии грозит большой срок за зверское убийство женщины

фото: Кадр из клипа "Мир не проснется" @ ГАРРИ ТОПОР & THE HATTERS

В Медвежьегорске мужчина забил сожительницу до смерти, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае житель Медвежьегорска распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В ходе застолья между обвиняемым и женщиной произошел конфликт. Мужчина жестоко избил потерпевшую и причинил ей множественные телесные повреждения. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит срок до 15 лет в колонии.