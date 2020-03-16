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Жителю Карелии грозит два года лишения свободы за утонувшую на снегоходе жену

Новости. Происшествия
16:24, 17 Марта 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC
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В Сортавальском районе будут судить мужчину, который поехал с женой на рыбалку и провалился под лед, в результате чего женщина утонула, сообщили в Следкоме Карелии.

Сортавальским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 9 февраля мужчина, управляя не зарегистрированным снегоходом, не имея прав на его управление, вместе с женой выехал на рыбалку в Ладожское озеро. В ходе движения по озеру подозреваемый не принял необходимых мер безопасности, не учел погодных условий и ледовой обстановки, в результате чего снегоход провалился под лед и женщина утонула.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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