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Новости. Общество
14:34, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Жителю Карелии грозит штраф за испорченную землю

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Мужчина приобрел землю в Кондопожском районе для сенокошения, но с 2015 года забросил его, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В Кондопожском районе собственник земельного участка после проверки, проведенной в 2015 году и не выявившей нарушений земельного законодательства, забросил свой участок.

В июне 2019 года вновь была проведена плановая проверка соблюдения земельного законодательства на этом же участке.

На земельном участке, предназначенном для сенокошения, собственником не проводились обязательные мероприятия по защите и охране земельного участка от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Фактически весь участок зарос сорной растительностью (пырей ползучий, репейник (лопух), сныть обыкновенная, манжетка, крапива, лебеда). Обработка почвы, а именно культуртехнические и агротехнические мероприятия не проводились, участок находился в заброшенном состоянии. Сухая, не скошенная с прошлых лет сорная растительность сформировала плотную подстилку на плодородном слое почвы, что помимо всего прочего, пожароопасно.

При проведении плановой проверки собственник земельного участка пояснил, что следить за территорией участка не имел возможности.

На мужчину завели административное дело. 

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