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Новости. Криминал
15:36, 08 Августа 2019
фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Жителю Карелии не хватило сил унести краденое

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Мужчина не смог за раз унести все, что украл, и спрятал похищенное в соседнем гараже, сообщили в МВД Карелии.

Владелица гаражного бокса осмотрела постройку и не нашла внутри собственного имущества. Зато ее сосед, наоборот, обнаружил в своем гараже чужие вещи. Выяснив, что они принадлежат соседке, оба отправились в полицию.

Оперативники установили ход событий и подозреваемого. В один из летних дней на территории гаражного кооператива, расположенного в районе Первомайского проспекта, оказался ранее судимый житель города Суоярви 46 лет.

По версии следствия, он отогнул металлические листы сверху строения, проник внутрь, где обнаружил автомобильный прицеп, инструменты, колеса. Он изнутри открыл дверь, часть похищенного вынес на улицу, спрятал в соседнем гараже, который также вскрыл.

Впоследствии подозреваемый пояснил, что не смог за раз унести все вещи, поэтому планировал вернуться позднее. В итоге, он успел сбыть дрель и сварочный аппарат.  Ущерб от действий гостя города превысил 88 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

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кир
2019-08-08 15:42:25
Фигня ваши суды. Деньги он никогда не выплатит.
Гость
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