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Жителю Карелии после покупки телефона пришлось оплатить полумиллионный долг

Новости. Общество
12:34, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Житель Костомукши долго скрывался от уплаты долга по алиментам, меняя работы и места жительства, но попался, зарегистрировав новый телефон, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

Судебные приставы Костомукши разыскивали местного жителя, задолжавшего по алиментам более 470 тысяч рублей.

Выяснилось, что по адресу регистрации должник уже долгое время не проживает.

Более того — мужчина регулярно менял официальное место работы, и постановления о взыскании на доход должника попросту не успевали поступать до его очередного увольнения.

В апреле 2021 года алиментщик зарегистрировал на свое имя новый телефон. Об этом стало известно судебному приставу, и он немедленно проинформировал должника о наличии исполнительного документа, а также рассказал о последствиях игнорирования оплаты долга.

В результате мужчина сделал правильные выводы и погасил всю задолженность в 3-дневный срок.

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