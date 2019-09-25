Жителю Карелии, ударившему полицейского, грозит 5 лет колонии

В Беломорске драка двух пьяных посетителей бара закончилась уголовным делом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью сотрудники полиции прибыли к одному из кафе в Беломорске, где повздорили двое мужчин и один причинил другому телесные повреждения.

Сотрудники полиции установили возмутителя спокойствия и потребовали проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако 24-летний обвиняемый повел себя агрессивно, отказался выполнять законное требования полицейских и ударил одного из них, причинив телесные повреждения. После этого обвиняемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.