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Житель Карелии заплатит за лечение пострадавшей от него женщины, несмотря на примирение

Новости. Происшествия
10:12, 29 Марта 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Кондопожский городской суд обязал местного жителя оплатить стоимость лечения избитой им женщины, оценив услуги врачей в 110 тысяч рублей, сообщили на сайте судебной инстанции.

В пятницу, 26 марта, состоялось заседание Кондопожского городского суда, на котором рассматривался иск районного прокурора о взыскании с местного жителя денежной компенсации за лечение.

Ранее мужчина совершил преступление, связанное с причинением вреда здоровью средней тяжести. Потерпевшей в связи с полученными травмами потребовалась амбулаторная и стационарная медицинская помощь, стоимость которой в общей сложности составила более 110 тысяч рублей, и возместил эту сумму территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии.

Однако мировой суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В связи с этим прокуратура обратилась в Кондопожский городской суд о взыскании с кондопожанина компенсации за лечение.

Суд, заслушав участников процесса, посчитал заявление прокурора законным и подлежащим удовлетворению.

Решение суда не вступило в законную силу.

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