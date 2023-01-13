Жителю Петрозаводска грозит 12 лет колонии за избиение и похищение человека

Петрозаводчанин вместе с сообщником ответит в суде за то, что держал свою жертву в багажнике автомобиля.

В прокуратуре Петрозаводска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека.

По сообщению ведомства, в ночью 14 февраля 2021 года обвиняемый и его сообщник, находясь в квартире одного из них, избили свою жертву, к которой имели материальные претензии. Затем потерпевшего насильно завернули в покрывало и поместили в багажник автомобиля. Похищенного перевезли в поселок Матросы Пряжинского района, где продолжали удерживать в багажнике до момента задержания сотрудниками полиции около 15.00 того же дня.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Совершение каждого из указанных преступлений предполагает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.