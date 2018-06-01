Жителю Петрозаводска не удалось бесплатно выпить и побриться

Полиция задержала подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили в МВД Карелии, работники службы безопасности одного из сетевых магазинов Петрозаводска сообщили в полицию о краже товаров. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как один из посетителей, осматривая витрины, складывал некоторые товары в сумку. Затем он покинул торговый зал, не оплатив их. В результате были похищены алкогольная продукция, две электрических зубных щетки и электробритвы. Причиненный ущерб составил более 17 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Став фигурантом уголовного дела, 27-летний житель Петрозаводска дал признательные показания и возместил стоимость похищенного товара. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.