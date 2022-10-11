Жителю Петрозаводска, впервые попавшемуся на «закладках», грозит до 20 лет лишения свободы

Ранее несудимого петрозаводчанина поймали при попытке распространения наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков.
По версии следствия, в августе 2022 года мужчина размещал наркотическое средство «Соль» в тайниках-закладках в городе. Делал он это в составе организованной группы.
Его деятельность пресекли полицейские. Петрозаводчанин, ранее не судимый, свою вину признал сразу.
Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание