Жительница деревни в Карелии выступила против форелевой фермы

Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд Карелии приступил 3 апреля к рассмотрению иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Этот иск стал продолжением протестной кампании местного населения против размещения форелеводческого хозяйства вблизи старинной карельской деревни. Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для жителей Войницы единственным источником питьевой воды.

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