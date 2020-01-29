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Жительница Карелии 17 раз пополнила чьи-то мобильники, потратив 250 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:56, 30 Января 2020
фото: © кадр из шоу "Деревня дураков"
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В Питкяранте местная жительница 17 раз пополнила чей-то мобильный номер и, не ведая, что творит, оформила на себя кредит, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Питкярантскому району обратилась 53-летняя местная жительница и заявила о хищении денег.

Как выяснили полицейские, женщину обманули по телефону следующим образом. Входящий звонок. Якобы от службы безопасности банка. Серьезный голос насторожил информацией - кто-то пытается списать деньги с банковского счета жительницы Карелии. Женщина занервничала. Но на другом конце провода ей тут же подсказали решение. Для начала "менеджер" попросил установить какую-то программу на телефон.

Думая, что выполняет указания представителя банка, та скачала приложение и сообщила собеседнику все данные, которые видела в окне программы. Другими словами, она предоставила доступ к удаленному управлению своим телефоном - это позволяют сделать приложения, которые специально устанавливаются пользователем.

Так как у горожанки часть сбережений были на вкладе - злоумышленники сняли их и перевели на единый счет. Но и это не все.

Они подали онлайн-заявку на получение кредита от имени женщины. Удаленно банк одобрил заем на 170 тысяч рублей. После этого аферисты попросили заявительницу пройти к банкомату, снять с карты всю имеющуюся сумму – получилось 250 тысяч рублей - и перевести через терминал на неизвестные ей номера.

Держа в руках наличные деньги, жительница Питкяранты 17 раз пополнила чужие телефонные счета.

После это женщина поговорила по телефону с дочерью, которая убедила ее обратиться в полицию. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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