Жительница Карелии, боясь потерять новую недвижимость, вернула долг сразу после визита пристава

В Питкярантском районе женщина задолжала в местный бюджет более 65 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Жительница Питкярантского района не предпринимала никаких мер к погашению задолженности, от явки к судебному приставу уклонялась, двери в квартиру представителям Управления не открывала.

Судебным приставом было установлено, что у должника в собственности появилось имущество - помещение площадью более 120 кв. м и земельный участок. Как раз на новом месте женщина и была обнаружена сотрудником службы. Был составлен акт описи и ареста помещения, а также вручено требование на предоставление документов на земельный участок. Женщине объяснили, что расходы по оценке и реализации имущества будут взысканы с нее.

Боязнь лишиться имущества побудила должника буквально на следующий день после визита пристава погасить всю задолженность в полном объеме.

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