Жительница Карелии эффектно выступила на шоу "Голос" (ВИДЕО)

Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина успешно дебютировала в шоу "Голос. 60+".

Ирина Аникина исполнила песню "Белая лебедь" во время слепого прослушивания на шоу "Голос. 60+", которое транслирует "Первый канал".

Запись выступления участницы из Карелии появилась в Сети.

В знак одобрения на "красную кнопку" нажали члены жюри Елена Ваенга и Лев Лещенко.

Участие в проекте "Голос", говорила ранее Ирина Аникина, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.