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Жительница Карелии эффектно выступила на шоу "Голос" (ВИДЕО)

Новости. Культура
09:02, 05 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Музей "Кижи"
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Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина успешно дебютировала в шоу "Голос. 60+".

Ирина Аникина исполнила песню "Белая лебедь" во время слепого прослушивания на шоу "Голос. 60+", которое транслирует "Первый канал".

Запись выступления участницы из Карелии появилась в Сети.

В знак одобрения на "красную кнопку" нажали члены жюри Елена Ваенга и Лев Лещенко.

Участие в проекте "Голос", говорила ранее Ирина  Аникина, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-09-05 11:13:58
Хороша!
новый
2020-09-05 10:56:51
Пофиг на ихние развлекушки.
кир
2020-09-05 10:47:41
Очень понравилась, удачи!
crocodile66
2020-09-05 10:39:05
Вот у кого реальные заслуги перед Отечеством то
тетка
2020-09-05 10:02:32
Какой позитив! А ведь заткнет за пояс нынешних "звездочек" запросто. Есть в Карелии и таланты, и красавицы.
Гость
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