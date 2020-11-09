Жительница Карелии хотела купить декоративную собаку недорого и поплатилась

Костомукшанка, купившая собаку по объявлению в Интернете, не дождалась живой посылки из Ленобласти.

По сообщению МВД в Карелии, еще в конце сентября 32-летняя костомукшанка нашла на одном из сайтов объявление о продаже собаки декоративной породы всего за 5 000 рублей. Она связалась с продавцом, жителем Ленинградской области, чтобы обсудить вопрос доставки. Он сообщил, что за дополнительную плату в размере 1 000 рублей готов транспортировать животное на такси. Как только у покупательницы появились свободные деньги, она перечислила их на предоставленный для оплаты счет, но собаку она так и не увидела.

Кроме того, объявление о продаже исчезло из Сети, а его автор перестал выходить на связь. Заподозрив неладное, женщина подала заявление в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, за сутки мошенники выманили у жителей Карелии почти миллион рублей.