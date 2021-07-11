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Жительница Карелии избила своего избранника бутылкой спиртного

Новости. Криминал
17:20, 12 Июля 2021
фото: © freepik.com

В ходе семейного конфликта в Сегеже 51-летняя женщина нанесла травму своему сожителю, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение из местной больницы о том, что туда за помощью обратился 41-летний мужчина. У пациента диагностировали рассечение лица. Как была получена рана, пострадавший пояснить медикам не смог.

Обстоятельства произошедшего установил участковый полиции. Пострадал сегежанин в ходе семейного конфликта. Во время ссоры 51-летняя сожительница потерпевшего взяла стоявшую на столе бутылку из-под спиртного и ударила избранника по лицу. После чего, испугавшись, сама вызвала скорую помощь.

Подозреваемая дала признательные показания, против нее возбуждено уголовное дело. Сегежанке грозит до двух лет лишения свободы.

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