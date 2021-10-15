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Жительница Карелии купилась на компенсацию в 8 миллионов рублей за некачественные лекарства

Новости. Криминал
14:33, 15 Октября 2021
фото: © shutterstock

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Мошенники обманом нашли дорогу к кошельку пожилой жительницы Олонецкого района, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября на телефон 65-летней жительницы Олонца поступил звонок от неизвестного, который представился адвокатом. Он сообщил пенсионерке, что ей положена компенсация в размере 8 миллионов рублей за приобретенные лекарства. Якобы они оказались некачественными, в связи с чем заведено уголовное дело. Некоторое время назад женщина действительно покупала БАДы, поэтому легко поверила в происходящее.

В дальнейшем оказалось, что получить выплату не так просто. Женщина оплатила якобы страховку и комиссию за судебные издержки — в общей сложности 371 тысячу рублей. Обещанной компенсации она так и не дождалась, после чего решила обратиться в полицию.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

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