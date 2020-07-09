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Жительница Карелии лишилась крупной суммы денег из-за объявления годичной давности

Новости. Криминал
11:32, 10 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В минувший четверг в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще год назад женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже детского конверта. На днях она получила сообщение от потенциальной покупательницы из другого региона. 

В ходе переписки собеседница прислала специальную ссылку, якобы для безопасного перевода денег. Петрозаводчанка указала реквизиты карты и коды доступа. 

После этого с ее карты списалось  более 45 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан соблюдать бдительность при совершении дистанционных сделок. Если покупатель не интересуется товаром, но готов его оплатить, это должно насторожить. Настаивайте на своем варианте оплаты товара и не сообщайте посторонним персональные данные.

Ранее мошенники обманули хоккеиста из Карелии.

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Комментарии

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Лыжник
2020-07-10 11:39:21
Дураков много, мошенников тоже, кто победит неизвестно....
Почему то не слышал чтобы в Финляндии,к примеру, так вольготно жилось мошенникам? Или ошибаюсь?
кир
2020-07-10 12:06:13
Лыжник, ворам руку отрубали в давние времена. Потомство давали, в основном, двурукие. Произошёл естественный отбор популяции. :)
Гость
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