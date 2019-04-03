Жительница Карелии лишилась на границе 15 кг сыра

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На границе Карелии и Финляндии у путешественницы изъяли 15 кг импортного сыра, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.
Жительница Сортавальского района, следуя из Финляндии в Россию, пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади у нее были обнаружены 20 головок сыра производства Финляндия (общий вес – 20 кг). Перевес нормы ввоза готовой животноводческой продукции составил 15 кг.
Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов владелица продукции не имела.
Как пояснила женщина, такое количество сыра она везла для всей семьи.
В отношении физического лица составлен протокол об административном. Продукция сверх номы ввоза возвращена на территорию Финляндии.
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