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Новости. Общество
09:27, 03 Апреля 2019
фото: © Юрий Белинский/ТАСС

Жительница Карелии лишилась на границе 15 кг сыра

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На границе Карелии и Финляндии у путешественницы изъяли 15 кг импортного сыра, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Жительница Сортавальского района, следуя из Финляндии в Россию, пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади у нее были обнаружены 20 головок сыра производства Финляндия (общий вес – 20 кг). Перевес нормы ввоза готовой животноводческой продукции составил 15 кг.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов владелица продукции не имела.

Как пояснила женщина, такое количество сыра она везла для всей семьи.

В отношении физического лица составлен протокол об административном.  Продукция сверх номы ввоза возвращена на территорию Финляндии.

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Комментарии

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Rmj
2019-04-03 09:54:58
Редакция явно неравнодушна к новостям про санкционку.
Этих грузоподъемных теток на границе давно пора штрафовать за тупость)) Норма ввоза всем давно известна.
Гость
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