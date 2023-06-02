Жительница Карелии, мечтавшая о театре, попалась в сети злоумышленников

Полиция Сортавалы проверяет очередной случай мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответу аферистов, лишивших ее 100 тысяч рублей.

Женщина зарегистрировалась в приложении для знакомств. Завязалась переписка с одной из обитательниц площадки, которая предложила вместе сходить в петербургский театр и дала ссылку якобы на онлайн-сервис покупки театральных билетов.

Жительница Карелии, не заподозрив подвох, зарегистрировалась в сервисе и перевела 3 тысячи рублей за один билет. Вскоре ей позвонил якобы менеджер и рассказал, что произошел сбой и для возврата денег нужно перевести двойную сумму. Так, путая и требуя новых переводов, неизвестные в общей сложности «вытянули» с женщины 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по заявлению, после чего будет принято процессуальное решение.