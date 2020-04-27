Жительница Карелии может сесть на 15 лет за убийство сожителя

В Олонецком районе перед судом предстанет 36-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, 9 января 2020 года жительница поселка Ильинский Олонецкого района распивала у себя дома спиртное со своим сожителем. В состоянии алкогольного опьянения женщина и мужчина поссорились. Селянка схватила нож и ударила им сожителя. По дороге в больницу мужчина скончался от полученного ранения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее в Медвежьегорском районе женщина поссорилась с сожителем и зарезала его.