Жительница Карелии может сесть на два года за укрывательство убийства

В Медвежьегорском районе перед судом предстанет местная жительница, обеспечившая алиби убийце.

Как рассказали в Следкоме Карелии, в Медвежьегорском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 22-летней женщины.

По версии следствия, в сентябре 2018 года житель поселка Пиндуши в ходе распития спиртного с малознакомым мужчиной избил его, в результате чего потерпевший скончался.

"Обвиняемая, желая помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности за содеянное, помогла ему скрыть вещественные доказательства и обеспечила ему алиби, заявив о его нахождении в другом месте", - сообщили в ведомстве.

Следователи установили причастность жителя поселка Пиндуши к причинению тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.