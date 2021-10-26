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Жительница Карелии на несколько секунд оставила вещи без присмотра и была обворована

Новости. Криминал
12:57, 26 Октября 2021
фото: © big-rostov.ru

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Полиция Кондопоги раскрыла кражу по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье в полицию Кондопоги обратилась 64-летняя жительница района. Она рассказала о пропаже рюкзака, где были банковские карты, деньги и телефон.

Женщина приехала в город к знакомому, чтобы продать ягоды. Оставив рюкзак на скамейке у подъезда, она на несколько секунд пошла в машину за ведрами, а когда вернулась — рюкзака уже не было.

Полицейские немедленно выехали к месту происшествия и недалеко от него задержали подозреваемого с украденным рюкзаком в руках.

Мужчина признался, что увидел оставленную без присмотра вещь, схватил ее и спрятался в подъезде. Там он сразу проверил содержимое, забрал деньги и телефон, а рюкзак решил отнести домой, но был пойман с поличным.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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Кир
2021-10-26 13:03:32
Примитивная суть нашего человека. :)
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