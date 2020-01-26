Жительница Карелии набрала кредитов после разговора с мошенником

В полицию Сортавальского района обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера.



"Сотрудник службы безопасности банка" сообщил , что с ее карты списаны деньги. Но, по словам звонившего, действия мошенников можно предотвратить.

Жительница Приладожья пояснила, что на карте хранится только 1 рубль. Но лже-сотрудник называл другие суммы. Так, не прочитав поступающие сообщения, женщина послушно диктовала коды из них. После этого она обналичила в банкомате 40 тысяч рублей кредитных средств и перевела их на неизвестный номер телефона. А на следующий день повторила операцию на90 тысяч рублей. Ее уверили, что после этих действий деньги вернутся на счет в течение суток.



Проведя в ожидании зачисления почти неделю, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее молодая жительница Карелии купилась на уловку мошенников.