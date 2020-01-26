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Жительница Карелии набрала кредитов после разговора с мошенником

Новости. Криминал
11:18, 27 Января 2020
фото: фото: © РИА Новости/ © pixabay.com
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В полицию Сортавальского района обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера.

"Сотрудник службы безопасности банка" сообщил , что с ее карты списаны деньги. Но, по словам звонившего, действия мошенников можно предотвратить. 

Жительница Приладожья пояснила, что на карте хранится только 1 рубль. Но лже-сотрудник называл другие суммы. Так, не прочитав поступающие сообщения, женщина послушно диктовала коды из них. После этого она обналичила в банкомате 40 тысяч рублей кредитных средств и перевела их на неизвестный номер телефона.  А на следующий день повторила операцию на90 тысяч рублей. Ее уверили, что после этих действий деньги вернутся на счет в течение суток.

Проведя в ожидании зачисления почти неделю, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. 

Ранее молодая жительница Карелии купилась на уловку мошенников.

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