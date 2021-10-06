Жительница Карелии не устояла перед гаджетом из туалета

Полиция Кондопоги раскрыла кражу, сообщили в МВД республики.

Уголовное дело было возбуждено против 37-летней жительницы Кондопоги — ее подозревают в присвоении чужого телефона.

Потерпевшая, 35-летняя местная жительница, обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что у нее похитили гаджет в одном из клубов Кондопоги, где она отмечала свой день рождения. Кто и где конкретно мог это сделать, женщина не знала.

Личность причастной к краже полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий — ею оказалась одна из посетительниц бара. Подозреваемая рассказала, что нашла мобильный телефон на полу в уборной. Искать законного владельца кондопожанка не стала, вместо этого она оставила гаджет себе.

Фигурантка уголовного дела добровольно отдала устройство. Ей грозит до двух лет лишения свободы.