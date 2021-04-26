Жительница Карелии отправила подругу за продуктами со своей картой, а она купила себе телефон и трусы

В Питкяранте женщина дала знакомой банковскую карту, чтобы та сходила за продуктами для застолья, и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского району обратилась 52-летняя горожанка. Она сообщила, что 46-летняя знакомая похитила у неё крупную сумму денег.

Как выяснили полицейские, заявительница пригласила женщину в гости и входе застолья попросила ее сходить в магазин за продуктами. Для этого передала подруге свою банковскую карту, на которой хранились 26 тысяч рублей. Спустя некоторое время та уточнила ПИН-код и более на связь не выходила. А хозяйка карты стала получать уведомления о списании средств в разных торговых точках города. В итоге счет был полностью опустошен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Питкяранты установили местонахождение ранее неоднократно судимой подозреваемой. Она дала признательные показания и рассказала, что потратила похищенные деньги на покупку смартфона, карты памяти, нижнего белья, носков, бытовой химии. Эти вещи и оставшиеся 6 тысяч рублей она добровольно выдала полицейским.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Жительнице Питкяранты грозит до 6 лет колонии.