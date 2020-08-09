Жительница Карелии обокрала родную мать в день рождения отчима

В Лоухском районе женщина осуждена за кражу денег у престарелой матери, сообщили в прокуратуре Карелии.
В апреле 30-летняя местная безработная женщина поссорилась с сожителем и отправилась к пожилой матери.
В этот день супругу пенсионерки был день рождения. Почтальон доставила им пенсии. Они решили отметить праздник вместе с дочерью.
По завершении застолья пенсионеры легли спать. В тайне от них женщина подошла к шкафу в комнате, в котором находилась пенсия, и украла четыре тысячи рублей.
К вечеру следующего дня ранее судимая за неуплату алиментов жительница Карелии снова вернулась домой к матери и украла еще пять тысяч рублей.
Деньги женщина тратила на распитие спиртного.
Пропажу потерпевшие обнаружили лишь спустя несколько дней.
Нарушительницу приговорили к 8 месяцам условно. Осужденную отправили на лечение у врача-нарколога.
Женщину обязали возестить ущерб.
Ранее кража водки за 276 рублей довела рецидивиста из Карелии до колонии.
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