Жительница Карелии обокрала родную мать в день рождения отчима

В Лоухском районе женщина осуждена за кражу денег у престарелой матери, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 30-летняя местная безработная женщина поссорилась с сожителем и отправилась к пожилой матери.

В этот день супругу пенсионерки был день рождения. Почтальон доставила им пенсии. Они решили отметить праздник вместе с дочерью.

По завершении застолья пенсионеры легли спать. В тайне от них женщина подошла к шкафу в комнате, в котором находилась пенсия, и украла четыре тысячи рублей.

К вечеру следующего дня ранее судимая за неуплату алиментов жительница Карелии снова вернулась домой к матери и украла еще пять тысяч рублей.

Деньги женщина тратила на распитие спиртного.

Пропажу потерпевшие обнаружили лишь спустя несколько дней.

Нарушительницу приговорили к 8 месяцам условно. Осужденную отправили на лечение у врача-нарколога.

Женщину обязали возестить ущерб.

Ранее кража водки за 276 рублей довела рецидивиста из Карелии до колонии.