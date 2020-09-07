Жительница Карелии осталась без мясорубки, пока отдыхала на даче

В полицию обратилась пенсионерка с сообщением о хищении, сообщили в МВД Карелии.

Из ее квартиры в микрорайоне Древлянка, пока она была на даче, пропали телевизор и мясорубка. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Установлено, что к сыну заявительницы заходил гость. Их общение сопровождалось употреблением спиртного. Вскоре сын уснул. А бодрствующий 35-летний визитер, по версии следствия, присмотрел в квартире технику, которую вынес и продал за несколько тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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