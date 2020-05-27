Жительница Карелии осталась без подарка из-за ложной фирмы по доставке цветов

Сообщество изменило одну букву в названии и продолжает привлекать клиентов, пишет МВД Карелии.

Находясь за пределами Карелии, уроженка Сортавалы решила порадовать близкого человека и нашла в соцсети фирму, оказывающую услуги по доставке цветов. Отправка адреса и оплата букета не привела ни к чему хорошему. Подарок никто не доставил, более 4 тысяч рублей заказчице не вернули, сообщество изменило одну букву в названии и продолжает привлекать клиентов.

Вернувшись в регион, женщина обратилась в полицию по Сортавальскому району с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, из установочных данных о которых имеются лишь цифровые следы.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает – в социальной сети легко столкнуться с мошенническими сообществами, а положительные отзывы клиентов в них быстро подделываются.