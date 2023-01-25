Жительница Карелии оставила дочь погибшей подруги без наследства

В Медвежьегорском районе предпринимательница присвоила себе автомобиль погибшей знакомой, оставив ее несовершеннолетнюю дочь без наследства, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в 2019 году 47-летняя жительница Медвежьегорского района предложила своей знакомой использовать ее личный автомобиль в интересах фирмы, которой она сама и руководила. До 2021 года обвиняемая по доверенности пользовалась автомобилем знакомой. В сентябре 2021 года после смерти знакомой и в соответствии с положениями гражданского законодательства имущество умершей перешло в собственность ее несовершеннолетней дочери 2011 года рождения.

Несмотря на данное обстоятельство предпринимательница , имея корыстные побуждения получить в свою собственность дорогостоящий автомобиль, подготовила мнимый договор купли-продажи автомобиля иному лицу, подделав подпись погибшей женщины и указав недостоверные сведения.

В результате незаконных противоправных действий обвиняемой автомобиль стоимостью более 1,7 млн рублей выбыл из наследственной массы имущества наследодателя, тем самым несовершеннолетней дочери погибшей причинен материальный ущерб, квалифицирующийся особо крупным.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.