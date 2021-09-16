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Жительница Карелии от полицейских узнала о краже украшений, которые она потеряла

Новости. Общество
16:16, 17 Сентября 2021
фото: © uzaomos.news

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В Муезерском районе мужчина, попавшись на краже, рассказал полицейским о другом преступлении.

По версии полиции, 52-летний житель Муезерского района похитил имущество, принадлежащее 37-летней сельчанке. Когда стражи порядка устанавливали обстоятельства произошедшего, мужчина дал признательные показания по другому совершённому им преступлению, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что в июле похитил золотые украшения, принадлежащие хозяйке дома, где подрабатывал. Он заприметил оставленные в бане золотую цепочку, серьги и два кулона, взял ювелирные изделия, а затем продал украшения. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Владелица золотых украшений, обнаружив пропажу, в полицию обращаться не стала. Женщина подумала, что потеряла драгоценности. О случившемся она узнала от сотрудников уголовного розыска.

В настоящее время проводится оценочная экспертиза с целью установления ущерба хозяйке украшений. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Ранее жительница Карелии осталась без золотых украшений после многодневного загула.

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