Жительница Карелии осталась после многодневного загула без золотых украшений

В Кемском районе 41-летняя женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений, когда вернулась домой после отдыха с друзьями.

По сообщению МВД Карелии, в кемскую полицию обратилась 41-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что у нее похитили золотые цепочку и браслет. Стоимость украшений — более 11 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, в течение нескольких дней селянка праздно проводила время в компании знакомых. Пропажу ювелирных изделий она обнаружила, только когда вернулась домой.

Было установлено, что к краже причастен один из приятелей потерпевшей — 24-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемый признался, что украшения его подруга оставила на одном из пляжей. Он их нашел, но хозяйке возвращать не стал, сдав свой трофей в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, жительница Карелии сдала в ломбард кольцо бывшей родственницы.