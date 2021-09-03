Реклама
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
Сегодня 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09

Жительница Карелии осталась после многодневного загула без золотых украшений

Новости. Криминал
13:20, 06 Сентября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

В Кемском районе 41-летняя женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений, когда вернулась домой после отдыха с друзьями.

По сообщению МВД Карелии, в кемскую полицию обратилась 41-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что у нее похитили золотые цепочку и браслет. Стоимость украшений — более 11 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, в течение нескольких дней селянка праздно проводила время в компании знакомых. Пропажу ювелирных изделий она обнаружила, только когда вернулась домой.

Было установлено, что к краже причастен один из приятелей потерпевшей — 24-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемый признался, что украшения его подруга оставила на одном из пляжей. Он их нашел, но хозяйке возвращать не стал, сдав свой трофей в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, жительница Карелии сдала в ломбард кольцо бывшей родственницы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-09-06 13:26:08
Что то бабу Валю давно не показывали... случилось что?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
30.08.2021, 21:30
Обновился список стран, куда пускают привитых «Спутником V» россиян
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска

Аналитика

03.09.2021 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 2
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»