Жительница Карелии сдала в ломбард кольцо бывшей родственницы

В Костомукше бывшая жена сдала в ломбард золотое кольцо, которое умерший муж оставил своей сестре, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 35-летняя уроженка города, в настоящее время проживающая за рубежом. Она сообщила, что приехала на малую родину и обнаружила пропажу золотого кольца, которое досталось ей в память о покойном брате.

Костомукшанка хранила ювелирное изделие в принадлежащей ей квартире, где временно проживали ее близкие. Причинённый материальный ущерб составил 44 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 40-летняя местная жительница, бывшая жена покойного. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что нашла золотое кольцо экс-супруга и сдала его в ломбард. Вырученные 20 тысяч рублей женщина потратила на алкоголь и продукты питания.

Полицейские установили место сбыта, и в ближайшее время похищенное будет возвращено законной владелице. По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.