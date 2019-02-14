Жительница Карелии отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть сына

Из-за врачебной ошибки в Сортавальском районе умер мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2015 года вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенту, обратившемуся на прием к врачу данного учреждения, не был поставлен верный диагноз, что привело к развитию тяжелых осложнений и к смерти пациента.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор – 2 года ограничения свободы.

Погибший приходился истице родным сыном.

Суд обязал больницу компенсировать моральный вред – 1,5 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.