Жительница Карелии отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть сына

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Из-за врачебной ошибки в Сортавальском районе умер мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.
В июле 2015 года вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенту, обратившемуся на прием к врачу данного учреждения, не был поставлен верный диагноз, что привело к развитию тяжелых осложнений и к смерти пациента.
В отношении врача было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор – 2 года ограничения свободы.
Погибший приходился истице родным сыном.
Суд обязал больницу компенсировать моральный вред – 1,5 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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