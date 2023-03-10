Жительница Карелии перевела почти 80 тысяч рублей для спасения мужа на рыбалке

Однако, как оказалось впоследствии, спасать было некого.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Сегежского района поступило заявление от 62-летней местной жительницы.

В минувшую субботу женщине позвонил неизвестный и, представившись знакомым мужа, рассказал, что у того возникли проблемы. Для их разрешения нужно было много денег — чем больше, тем лучше.

Муж пенсионерки в это время находился на рыбалке. Женщина разволновалась и перевела 78 тысяч рублей на продиктованный счет, чтобы спасти его. Однако, когда глава семьи вернулся домой, оказалось, что с ним все в порядке и звонить он никого не просил.

По заявлению пенсионерки в настоящее время проводится проверка.