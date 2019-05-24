Жительница Карелии по пьянке подожгла муниципальный дом

Суд дал 2 года условно жительнице Суоярвского района Карелии, которая в состоянии алкогольного опьянения подожгла муниципальный дом.

Суоярвский районный суд признал виновной в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога местную жительницу, сообщили в прокуратуре Карелии.



В суде было установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина облила бензином пол на веранде дома и подожгла его. Огонь перекинулся на стены, в результате дом был полностью уничтожен огнем. Как стало известно, мотивом преступления послужил конфликт с дочерью, которая проживала в этом же доме. Перед поджогом мать и дочь совместно распивали спиртные напитки.



Суд назначил жительнице Суоярвского района наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, а также отправил ее на принудительное лечение у психиатра.



Поскольку дом, в котором проживали осужденная и ее дочь, принадлежал Суоярвскому району, прокурором в ходе рассмотрения дела был заявлен гражданский иск в защиту интересов муниципального образования о взыскании в пользу бюджета возмещение причиненного вреда в размере 433 000 рублей. Исковое заявление прокурора удовлетворено судом в полном объеме.



Приговор суда не вступил в законную силу.