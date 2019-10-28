Жительница Карелии победила в финале телешоу "Поле чудес"

О призах жительница Пудожа пока не говорит, чтобы сохранить интригу.

Жительница Пудожа Ольга Величко стала победительницей шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Эфир программы с участием Ольги выйдет 22 ноября.

"Было очень волнительно. Я очень сильно нервничала и переживала. Но верила в свою победу. Ехала с настроем победить. Пудож в меня верил. И я все смогла преодолеть. Безмерно счастлива. Про подарки пока не говорю до эфира 22 ноября", – поделилась со "Столицей на Онего" Ольга.