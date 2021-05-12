Жительница Карелии по пьяни украла пять живых кроликов

Беломорчанка выпила и пошла воровать кроликов, но не успела вынести всех, сообщили на сайте местного районного суда.

В Беломорске была осуждена местная жительница за преступление, совершенное летом 2020 года.

Тогда женщина в пьяном виде проникла в хозяйственную постройку и вынесла оттуда пять живых кроликов. Не остановившись на достигнутом, она отправилась туда же за новой партией кроликов, но на выходе из постройки её перехватил хозяин живности.

Учитывая все обстоятельства происшествия и тот факт, что осужденная не работает, суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.