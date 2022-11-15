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Жительница Карелии поговорила по телефону и лишилась более 600 тысяч рублей

Новости. Общество
11:01, 19 Декабря 2022
фото: © Александр Полегенько / РИА

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В МВД Карелии рассказали об очередном случае мошенничества.

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница, лишившаяся денег после общения по телефону.

Как выяснили оперативники, схема обмана оказалась стандартной. Женщине позвонили неизвестные и, представившись работниками банка, напугали ее информацией, что кто-то берет на ее имя кредит. Чтобы «спасти» деньги, надо было самой взять кредит и перевести средства на незнакомый номер.

В результате жительница Карелии оформила кредит, обналичила 617 тысяч рублей и перевела деньги, куда ей сказали. Через некоторое время, однако, лжебанкиры вновь позвонили ей — одного кредита оказалось недостаточно.

В этот раз женщина догадалась, что ей звонят мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и подозреваемых.

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