Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Жительница Костомукши разместила в соцсети видеоролик, стремительно набирающий просмотры.

Женщина выложила в Сеть пародийное выступление мэра некого города Костопукша, который завалило снегом, а коммунальные службы не успевают его чистить. Подробнее читайте в материале издания "Московский Комсомолец в Карелии".

Напомним, "скорая" и пожарная машины 12 ноября застряли в сугробе в Костомукше.

В местном издании "64 параллель онлайн" сообщили, что в связи c неблагоприятными дорожными условиями 14 ноября мусоровозы будут останавливаться на межквартальных дорогах.

Источник видео: личная страница жительницы Костомукши "ВКонтакте"/vk.com/id133324902.