13:19, 14 Ноября 2019
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
Новости по теме
Загрузка...
Жительница Костомукши разместила в соцсети видеоролик, стремительно набирающий просмотры.
Женщина выложила в Сеть пародийное выступление мэра некого города Костопукша, который завалило снегом, а коммунальные службы не успевают его чистить. Подробнее читайте в материале издания "Московский Комсомолец в Карелии".
Напомним, "скорая" и пожарная машины 12 ноября застряли в сугробе в Костомукше.
В местном издании "64 параллель онлайн" сообщили, что в связи c неблагоприятными дорожными условиями 14 ноября мусоровозы будут останавливаться на межквартальных дорогах.
Источник видео: личная страница жительницы Костомукши "ВКонтакте"/vk.com/id133324902.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
Аналитика
Сегодня 11:08
Капитал
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
Чтиво
Сегодня 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии