Жительница Карелии получила штраф за ложный донос о краже паспорта

Женщина соврала, что ее паспорт украли, и получила штраф, сообщили в Суоярвском районном суде.

Заявительница подробно описала события кражи паспорта, заведомо придумав историю его утраты. Сделала она это для того, чтобы избежать наложения административного штрафа за утерю документа.

Вскоре полицейские установили, что никакого преступления не было.

Суд назначил жительнице Суоярвского района штраф в размере 5 тысяч рублей.