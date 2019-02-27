Жительница Карелии получила штраф за ложный донос о краже паспорта

Новости по теме
Загрузка...
Женщина соврала, что ее паспорт украли, и получила штраф, сообщили в Суоярвском районном суде.
Заявительница подробно описала события кражи паспорта, заведомо придумав историю его утраты. Сделала она это для того, чтобы избежать наложения административного штрафа за утерю документа.
Вскоре полицейские установили, что никакого преступления не было.
Суд назначил жительнице Суоярвского района штраф в размере 5 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
Сегодня 14:46
Капитал
Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
Чтиво
25.02.2019 13:30
Личное мнение
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
21.02.2019 12:21
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии