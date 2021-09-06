890x80
Реклама
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09

Жительница Карелии получила сообщение от своей знакомой и лишилась денег

Новости. Криминал
10:00, 07 Сентября 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan

Новости партнеров

В Медвежьегорске местная жительница попалась на старую уловку мошенников, написавших ей со взломанной страницы одной из знакомых, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Медвежьегорского района проводится проверка по заявлению 54-летней жительницы города. Женщина лишилась почти 13 тысяч рублей после общения в интернете.

Полицейские выяснили, что заявительница получила сообщение от знакомой. Та написала, что в честь юбилея один из банков проводит акцию и дарит владельцам карт 2 тысячи рублей. Для их получения приятельница попросила написать ей реквизиты карты, код на обратной стороне, а также пароли из смс-сообщений. Заявительница в какой-то момент засомневалась в правильности своих действий, но в переписке знакомая сумела убедить ее в безопасности передаваемых сведений.

После того, как женщина сообщила пароли из смс-сообщений, вместо обещанного зачисления с ее счета были списаны все сбережения. Попытки связаться со знакомой оказались неудачными — позже выяснилось, что ее страница была взломана злоумышленниками.

Полиция Карелии призывает проявлять бдительность и уточнять информацию о проводимых акциях на официальных ресурсах организаций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска
06.09.2021, 11:12
Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Аналитика

06.09.2021 15:22
Политкухня
10 негритят на финишной прямой 7
Дата голосования всё ближе, кандидаты становятся известнее, а вопросов у избирателей меньше не становится.
Чем запомнится уходящее Законодательное собрание Карелии? 2
06.09.2021 15:21
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
03.09.2021 08:50
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:57
Без политики
Деньги из камня
Как в Карелии сделать бизнес на том, что валяется под ногами.
Музыкальный «выстрел» из 90-х
31.08.2021 15:40
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»