Жительница Карелии получила сообщение от своей знакомой и лишилась денег

В Медвежьегорске местная жительница попалась на старую уловку мошенников, написавших ей со взломанной страницы одной из знакомых, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Медвежьегорского района проводится проверка по заявлению 54-летней жительницы города. Женщина лишилась почти 13 тысяч рублей после общения в интернете.

Полицейские выяснили, что заявительница получила сообщение от знакомой. Та написала, что в честь юбилея один из банков проводит акцию и дарит владельцам карт 2 тысячи рублей. Для их получения приятельница попросила написать ей реквизиты карты, код на обратной стороне, а также пароли из смс-сообщений. Заявительница в какой-то момент засомневалась в правильности своих действий, но в переписке знакомая сумела убедить ее в безопасности передаваемых сведений.

После того, как женщина сообщила пароли из смс-сообщений, вместо обещанного зачисления с ее счета были списаны все сбережения. Попытки связаться со знакомой оказались неудачными — позже выяснилось, что ее страница была взломана злоумышленниками.

Полиция Карелии призывает проявлять бдительность и уточнять информацию о проводимых акциях на официальных ресурсах организаций.