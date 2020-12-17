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Суд в Карелии приговорил к условному лишению свободы женщину, укравшую тысячу рублей

Новости. Общество
16:27, 18 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Жительница одного из районов Карелии осуждена за кражу денег у собственной сестры, сообщили в Прионежском районном суде.

Прионежский районный суд признал виновной местную жительницу в совершении кражи денег с чужого банковского счета. Суд установил, что подсудимая, используя мобильный телефон своей сестры, через мобильный банк  перевела себе тысячу рублей.

Суд учел данные о личности подсудимой, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. И назначил ей наказание - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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Комментарии

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Бумеранг
2020-12-18 18:04:25
Тысяча рублей, это мелкое хищение, почему срок дали не понятно, что то здесь не так. Почему прокуратура это пропустила или не достоверные факты изложены, или работает палочная система в полиции.
кир
2020-12-18 17:27:12
Самобытная наказанию не подлежит. :)
Гость
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