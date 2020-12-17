Суд в Карелии приговорил к условному лишению свободы женщину, укравшую тысячу рублей

Жительница одного из районов Карелии осуждена за кражу денег у собственной сестры, сообщили в Прионежском районном суде.

Прионежский районный суд признал виновной местную жительницу в совершении кражи денег с чужого банковского счета. Суд установил, что подсудимая, используя мобильный телефон своей сестры, через мобильный банк перевела себе тысячу рублей.

Суд учел данные о личности подсудимой, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. И назначил ей наказание - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.