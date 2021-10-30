Жительница Карелии получила условный срок за удар ножом знакомого

В Кемском районе женщина осуждена за ножевое ранение собутыльника, сообщили прокуратуре Карелии

Установлено, что в конце августа между женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчина оскорбил даму нецензурными словами. В ответ женщина нанесла ему удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая аморальное поведение потерпевшего, Кемский суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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