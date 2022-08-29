Жительница Карелии попала под суд за комментарий,«унижающий достоинство по признаку национальности»

Суд Лоухского района Карелии признал местную жительницу виновной в нарушении законодательства, запрещающего «унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности».

Такой запрет содержится административном кодексе.

Решение суда размешено на его официальном сайте.

В ходе рассмотрения дела было установлено, женщина опубликовала ВКонтакте комментарий к записи «Мигрант ударил камнем девятиклассницу…». Этот комментарий суд расценил как «унижающий достоинство человека по признаку национальности, доступный для просмотра неопределённого круга лиц».

Женщине назначено наказанию в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.