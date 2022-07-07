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Жительница Карелии попала в ловушку мошенников, «вернув» им собственные деньги

Новости. Общество
17:20, 07 Июля 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В Костомукше от действий аферистов пострадала 52-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую среду в полицию Костомукши обратилась 52-летняя горожанка. Она сообщила, что ей позвонили из банка и потребовали погасить просрочку по кредиту. Однако женщина не помнила, чтобы она брала на себя какие-то кредитные обязательства.

В ходе рассмотрения заявления выяснилось, что на банковский счет женщины в мае поступили 86 тысяч рублей. Сразу после этого с ней связался неизвестный, представившись сотрудником банка, и рассказал костомукшанке, что произошла ошибка и ей зачислены сбережения другого клиента. «Специалист» принёс извинения, а затем попросил вернуть всю сумму — обналичить и перевести по указанным реквизитам. Собеседница выполнила всё, что ей сказали.

Как выяснилось позднее, злоумышленники получили доступ к личному кабинету заявительницы, взяли на её имя кредит в размере 75 тысяч рублей, перевели деньги на дебетовую карту, а затем, введя в заблуждение потерпевшую, похитили все деньги.

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